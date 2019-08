Pogoda na niedzielę 4 sierpnia. Możliwe burze

W niedzielę w Małopolsce spodziewane są burze. Temperatura od 17 st. C. na Podhalu do 23 w Krakowie. Ciśnienie na poziomie 1015 hPa. Wiatr umiarkowany w porywach do 30 km/h. Biomet niekorzystny. Reasumując dość ciepło, ale wilgotno.