Pogoda na piątek, 17 września. Deszcz i chłód, miejscami zaledwie 9 stopni TVN Meteo/x-news

Pogoda w weekend przyniesie przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Czeka nas typowa jesienna pogoda. W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Miejscami spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy w czasie 12 godzin. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany na ogół zachodni wiatr.