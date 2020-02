Pogoda na piątek, 21 lutego. Pochmurnie i wietrznie

Pogoda na piątek, 21 lutego

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Wystąpią postępujące od zachodu w głąb kraju opady deszczu, a na wschodzie i południu - deszczu ze śniegiem (w wysokości 5-10 l/mkw.). W górach spadnie 5-10 cm śniegu. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C w Nowym Targu do 5 st. C w Nowym Sączu. W Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie termometry pokażą st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h, a w górach do 100 km/h.