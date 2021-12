Pogoda na piątek, 24 grudnia. Wigilia z opadami TVN Meteo/x-news

Wigilia upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na zachodzie, południu i w centrum Polski popada mokry śnieg i deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju spadnie do 2-5 cm śniegu. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na południu w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę.