Pogoda na piątek, 27 grudnia 2019

W piątek będzie na ogół pochmurno. W wielu regionach sypnie śniegiem, a miejscami pojawią się też opady deszczu ze śniegiem. W górach może spaść do 10 centymetrów świeżego śniegu. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, ale miejscami może być silniejszy.

Sobota zapowiada się pochmurnie, choć są szanse na przejaśnienia. We wschodniej części kraju sypnie śniegiem. Będą miejsca, gdzie ściśnie mróz - temperatura wyniesie od -3 st. C na Podkarpaciu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje północny, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się 40-60 kilometrów na godzinę.