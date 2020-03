W piątek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami na północy i wschodzie kraju. Padać nie będzie tylko na północnym wschodzie. W pozostałych regionach spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii, Kujawach i wschodnim Pomorzu, przez 8 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. W porywach jego prędkość wzrośnie do 50 kilometrów na godzinę. Deszczowo będzie również w Małopolsce. Termometry wskażą najwyższe temperatury na północy województwa - do 9 st. C. W centrum nieco chłodniej: Myślenice, Limanowa, Wieliczka - do 8 st. C., natomiast w Zakopanem i Nowym Targu - do 5 st. C.