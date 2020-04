Pogoda na poniedziałek, 20 kwietnia

Poniedziałek w większości kraju będzie pogodny. Tylko na północnym-wschodzie pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą od 8 st C w Nowym Targu do 14 st C w Tarnowie i Bochni. W Krakowie, Nopwym Sączu, Oświęcimiu i Chrzanowie będzie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na wschodzie okresami silniejszy, północno-wschodni i wschodni.