Pogoda na poniedziałek, 23 marca

Poniedziałek będzie słoneczny, tylko w Karpatach i Bieszczadach wystąpią zanikające opady śniegu (do 2 cm). Termometry pokażą od -5 st. C w Nowym Targu do 3 st. C w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, północno-wschodni. W porywach może osiągnąć do 60 km/h.