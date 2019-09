Pogoda na poniedziałek, 23 września. Będzie pogodnie

Pogoda na piątek, 13 września

W piątek na zachodzie, północy i w centrum kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5-15 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Wybrzeżu, 23 st. C w centrum kraju do 24 st. C na południu. Powieje słaby...