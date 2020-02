Pogoda na poniedziałek, 24 lutego. Pochmurnie, wietrznie i deszczowo

Pogoda na poniedziałek, 24 lutego

Poniedziałek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Na południowym-wschodzie i wschodzie kraju do południa wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu do 1-5mm, w Karpatach śniegu do 5 cm. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C w Nowym Targu i Zakopanem do 7 st. C. w Bochni. W Krakowie, Tarnowie, Chrzanowie i Oświęcimiu termometry pokażą 6 st. C. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70km/godz., w górach do 100km/godz.