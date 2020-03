Pogoda na poniedziałek, 9 marca. Dzień będzie pochmurny. Kolejne dni przyniosą nieznaczne ocieplenie

We wtorek niebo będzie pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północnym-wschodzie kraju prognozowane są opady deszczu i mżawki do 1-5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, 11 st. C w centrum kraju do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-70 km/godz., w górach do 100 km/godz.

Środa będzie pochmurna, z dużymi przejaśnieniami na północy. Spadnie deszcz, do 5-10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, 13 st. C w centrum kraju do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/godz., w górach do 100 km/godz.