Pogoda na sobotę, 22 lutego. Pierwszy dzień weekendu zapowiada się pogodnie

Sobota upłynie pod znakiem opadów deszczu na północy kraju, a na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach synoptycy prognozują pogodną aurę. Temperatura maksymalna w Małopolsce wyniesie od 3 st. C w Nowym Targu do 9 st. C w Krakowie, Tarnowie, Chrzanowie i Nowym Sączu. Powieje silny, południowo-zachodni wiatr. W porywach na północy osiągnie prędkość do 80 km/h. Na Bałtyku wystąpi sztorm o sile 10 stopni w skali Beauforta.