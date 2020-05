Pogoda na sobotę, 30 maja. W weekend może popadać

Pogoda na sobotę, 30 maja

W sobotę na wschodzie, południu i w centrum kraju pochmurno z opadami deszczu. Poza tym pogodnie. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C w Nowym Targu do 15 st. C w Proszowicach. W Krakowie, Tarnowie, Chrzanowie i Oświęcimiu termometry pokażą 13 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60km/godz., na Wybrzeżu do 70km/godz.