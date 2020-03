Pogoda na wtorek, 3 marca. Będzie deszczowo, lecz ciepło

Wtorek w całym kraju będzie pochmurny. Okresami pojawią się opady deszczu do 5-10 mm, a w górach opady śniegu do 5-10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Wybrzeżu Gdańskim, 10 st. C w centrum kraju do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, połud...