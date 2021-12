Pogoda na środę, 1 grudnia. Środa pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. Spadnie śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz TVN Meteo/x-news

Środa zapowiada się pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem i deszczu do 5-10 l/mkw. przemieszczającymi się z zachodu na wschód kraju. We wschodnich regionach mogą pojawić się niewielkie przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach 40-80 km/h, z południa.