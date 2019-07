Synoptycy przewidują w dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C, w rejonach podgórskich od 24°C do 26°C, wysoko w Beskidach od 18°C do 20°C, w partiach szczytowych Tatr około 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. W czasie burz wiatr okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków zmieniających się.