Prognoza na 5 lutego

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, północny. Okresami w porywach może osiągnąć do 40-60 km/h.

Czwartek zapowiada się pochmurno z opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry pokażą od 1 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej.