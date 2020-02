Pogoda na środę. Będzie pogodnie, wiatr nie da o sobie zapomnieć

Środa będzie pochmurna z przejaśnieniami. W północnej części kraju pojawią się przelotne opady śniegu, miejscami także deszczu ze śniegiem. Na Pobrzeżu Słowińskim możliwe są słabe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni. W porywach może osiągnąć od 50 do 70-80 km/h, a w górach 110 -140 km/h. W czwartek przelotne opady śniegu pojawią się na północy. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku.