Pogoda na weekend. Wiosna na całego! Sprawdź szczegóły prognozy

W ciągu następnej doby Polska znajdzie się pod wpływem wyżu Frank znad Rumunii. Napłynie ciepłe i suche, polarne morskie powietrze z południowego zachodu wypierając na wschód zimne arktyczno-morskie.

Sobota zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W niedzielę w całym kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.