Adam Wojnar

Synoptycy przewidują w dzień zachmurzenie duże. Przed południem miejscami słabe opady deszczu, a po południu i wieczorem gdzieniegdzie słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. W rejonach podgórskich słabe opady, początkowo deszczu i deszczu ze śniegiem, później śniegu. Na Podhalu i w górach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 3°C, wysoko w Beskidach od -4°C do -1°C, na szczytach Tatr około -7°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, północno-zachodni, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.