We wtorek wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami, pojawia się też przelotne opady deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. W górach opady śniegu będą większe niż na nizinach. Możliwe są burze. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C w Nowym Targu do 5 st. C. w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Chrzanowie. Wiatr zachodni, dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-90 km/h - szczególnie na zachodzie i Wybrzeżu. W górach powieje z prędkością powyżej 100 km/h.