Pogoda na wtorek, 14 grudnia. Nad Polską nastąpi starcie wyżu i niżu TVN Meteo/x-news

Anna Kaczmarz

Wtorek zapowiada się pochmurno i mglisto. W pasie centralnym kraju mgły mogą się utrzymywać przez cały dzień. Słabe opady mżawki i deszczu, poniżej 1 litra wody na metr kwadratowy, przemieszczać się będą z północnego zachodu do centrum kraju, a wieczorem i w nocy dalej na wschód. Przejaśnienia w ciągu dnia możliwe są jedynie na Podkarpaciu i częściowo na Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo-zachodni i południowy, słaby.