We wtorek opady deszczu ominą tylko wschodnią część Polski. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie - 8 st. C, najcieplej natomiast - 13 st. C - w Szczecinie. W Małopolsce termometry pokażą 12 st. C. Powieje umiarkowany wiatr. Kolejne dni powinny przynieść ocieplenie.