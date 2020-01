W poniedziałek nigdzie nie powinno padać, a zachmurzenie będzie zmienne. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni. Wtorek w całym kraju będzie pogodny. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej.