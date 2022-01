Pogrzeb Żory Korolyova. Gwiazdy i bliscy żegnają tancerza

We wtorek 21 grudnia 2021 roku późnym wieczorem media obiegła informacja o nagłej śmierci tancerza znanego z "Tańca z Gwiazdami". Jako pierwszy o odejściu choreografa poinformował Czadoman. - To ostatnie życzenia, które od Ciebie dostałem. Nie rozumiem, może tam potrzebowali Twojego talentu. Żora Korolyov, do zobaczenia po drugiej stronie... - napisał w mediach społecznościowych.

Tragiczną informację potwierdziła także narzeczona tancerza - Ewelina Bator. Według dotychczasowych, niepotwierdzonych doniesień, przyczyną zgonu było zapalenie mięśnia sercowego.