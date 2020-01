Polacy-cebulacy? Na tym najbardziej lubimy oszczędzać. To pragmatyzm czy skąpstwo?

Polacy słyną z tego, że uwielbiają oszczędzać, a jeszcze bardziej kochają promocje. Twierdzenie to nie jest bezpodstawne, co właśnie udowodniły badania zrealizowane dla BIG InfoMonitor przez Quality Watch. Raport Zwyczaje finansowe Polaków ujawnia, gdzie najchętniej szukamy oszczędności. Jak myślicie, co przoduje wśród naszych sposobów na zachowanie grosza w kieszeni?

Skąpstwo czy pragmatyzm?

Jak wynika z badania, co trzeci Polak nie daje napiwków, co piąty zaś nie częstuje papierosami. Jedni nazwą to oszczędnością i pragmatyzmem, inni zaś skąpstwem. O ile fakt dawania napiwków często zależy od jakości obsługi w restauracji i zasobności naszego portfela, o tyle niechęć do częstowania trudniej wytłumaczyć. Biorąc pod uwagę, że pali ok. jednej trzeciej dorosłego społeczeństwa, 21% to wysoki wynik. Najwyraźniej w przypadku kosztownego nałogu nie ma miejsca na szczodrobliwość.