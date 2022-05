Polacy jedzą mniej mięsa. Zaskakujący raport o produkcji mięsa

Co to jest „Atlas mięsa”?

„Atlas mięsa. Fakty i dane na temat zwierząt, które zjadamy” to kompleksowa publikacja zbierająca aktualne dane i fakty dotyczące konsumpcji, produkcji, przetwórstwa i handlu mięsem. Stworzyła ją Fundacja imienia Heinrich Bölla w Polsce wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju. Dostępna jest do pobrania za darmo na stronie instytucji. Tekst opisuje problematykę hodowli zwierząt gospodarskich i podkreśla:

Produkcja mięsa na świecie

Obecnie wiadomo, że produkcja i spożywanie mięsa – od pola do stołu – ma bezpośredni i pośredni wpływ na zmianę klimatu. Chów zwierząt powoduje całkowitą emisji gazów cieplarnianych na poziomie 2,0–3,6 mld ton CO2 eq/rok. Można sobie wyobrazić, że jest to od 4 do 9 razy więcej, niż wynosi całościowa emisja dwutlenku węgla w Polsce. Autorzy opisują również niekorzystny wpływ na środowisko, dobrostan zwierząt i zdrowie ludzi. Twórcy „Atlasu mięsa” z wrażliwością zaznaczają, że hodowla zwierząt tworzy problemy wynikające z dominacji wielkich koncernów.

- Chodzi po prostu o to, by odżywiać się w sposób korzystny zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla środowiska - podkreśla Jagna Niedzielska we wstępie do swojej nowej książkiu „Ekologiczna kuchnia…

Zmiany w jedzeniu mięsa

Z raportu dowiadujemy się, że spożycie mięsa w krajach rozwiniętych jest mniejsze niż w krajach rozwijających się. Do krajów rozwiniętych według FAO (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations — Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) wlicza się: