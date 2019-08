Połączenie Muszyna-Poprad bije rekordy popularności

Wakacyjny pociąg z Muszyny do słowackiego Popradu to prawdziwy hit. Zza okna można podziwiać wspaniałe widoki, w tym Tatry. Po dziewięciu latach starań udało się wywalczyć kursy na tej trasie. Niestety to już koniec wakacyjnego pociągu, ale jak zapewnia Artur Królikowski, pracownik urzędu miasta i gminy Muszyna oraz miłośnik kolei i jeden ze współtwórców tego połączenia pociąg wróci za rok.

Chciałby też we współpracy z Małopolskimi Liniami Kolejowymi oraz Słowackimi Kolejami usprawnić to połączenie oraz wywalczyć zniżki na przejazdy dla emerytów.

-Fajnie by było, aby to połączenie było skomunikowane z Tatrańską Elektricką. Ważne kwestią są też zniżki dla emerytów, którzy bardzo często są pasażerami wakacyjnego pociągu- mówi Artur Królikowski.