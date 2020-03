Policja i rodzina poszukuje 34-letniej Teresy Marczyk

FLESZ: Pierwsza pomoc przy wypadkach drogowych. To musisz wiedzieć!

Kobieta wyjechała białym samochodem marki peugeot spod domu w Nowym Sączu 3 marca 2020 roku ok. godziny 20.

Samochód został porzucony w rejonie stawów w Starym Sączu, natomiast zaginiona do chwili obecnej nie wróciła do domu i nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną.