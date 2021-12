Policja poszła szeroko. Aż 10 tys. kierowców musiało dmuchać

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się kierujący, skontrolowany w Sułkowicach na ul. 11 Listopada. 29-letni kierowca opla wydmuchał 0,7 promila alkoholu. Niestety nie jechał on sam. Na tylnym siedzeniu, znajdował się 4-latek, którego odwoził do przedszkola!

Z kolei kierowca zatrzymany do kontroli drogowej w Wolbromiu, przez policjantów z Krakowa z powodu nie zapiętych pasów bezpieczeństwa, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie a po sprawdzeniu w systemie okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem i ma czynny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres od października 2021 r. do października 2024.

Kierowanie po alkoholu zawsze wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy i uniemożliwieniem dalszej jazdy. Jeżeli badanie trzeźwości wykaże od 0,2 – 0,5 promila – kierowca odpowie za popełnienie wykroczenia i oprócz grzywny – nawet do 5 tys. zł zostanie mu zatrzymane prawo jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jeżeli wynik badania wykaże powyżej 0,5 promila – kierowca będzie odpowiadał za popełnienie przestępstwa, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat, a zakaz prowadzenia pojazdów zostanie orzeczony na okres od 3 – 15 lat, a grzywna może wynieść nawet 1 080 000 zł. Ponadto orzeczone zostanie świadczenie pieniężne – co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.