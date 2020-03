Policjantka zdobyła dwa złote medale. Była bezkonkurencyjna

Sądeczanin Przemek Wnęk ma szansę zostać Misterem Polski

Przemek Wnęk ma 26 lat, 182 cm wzrostu i szansę na tytuł najpiękniejszego Polaka. Na co dzień sprawdza się w roli barbera, co jest jego pasją. Ciągnie go też do modelingu, dlatego poszedł na casting do konkursu Mister Polski 2020 i został ćwierćfinalistą.