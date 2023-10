Polscy piłkarze nawet z Mołdawią nie potrafią wygrać. Polska tragifarsa w eliminacjach Euro 2024 [MEMY]

Z Czechami 1:3, z Mołdawią 2:3, z Albanią 0:2 - taki wyniki osiąga piłkarska reprezentacja Polski w eliminacjach do Euro 2024. Do tego dwa zwycięstwa po 2:0 z amatorskimi Wyspami Owczymi i z bólem uratowany remis 1:1 ze słabą Mołdawią.

Zobacz najśmieszniejsze memy o polskich piłkarzach

Grzegorz Krychowiak zrezygnował z gry w reprezentacji Polski.

Fernando Santos - z Portugalią został mistrzem Europy, z Polską mistrzem wstydliwych porażek

Bilans nowego selekcjonera Fernando Santosa był fatalny. Polska będzie mieć problem z awansem na Euro 2024, mimo iż losowana była z pierwszego koszyka, więc w grupie ma teoretycznie samych słabszych rywali. Ale Polacy udowodnili, że nawet z amatorami z Wysp Owczych strzelają bramkę dopiero pod koniec meczu po przypadkowym rzucie karnym.

Polscy piłkarze skompromitowali się, ale Fernando Santos też w niczym nie pomógł. Zatrudniany był jako gwiazda, która do dobrych wyników osiąganych przez Czesława Michniewicza czy Jerzego Brzęczka dołoży także dobry styl. Tymczasem portugalski trener wniósł do reprezentacji tylko skwaszoną minę i machanie rękami po nieudanych zagraniach. Nie widać było, żeby miał jakikolwiek pomysł na lepszą grę.

Fernando Santos był selekcjonerem reprezentacji Polski od stycznia do września 2023 r, niecałe 8 miesięcy. Jego jedynym sukcesem są świetne zarobki. Żaden polski selekcjoner tyle nie zarabiał. Szacuje się, że w ciągu niecałych ośmiu miesięcy zarobił 2.5 miliona złotych. Nie przeprowadził się do Polski, przyjeżdżał do nas tyko na zgrupowania, na co dzień mieszkał w Portugalii.