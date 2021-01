Polska i Polacy na kamerkach Google Street View: uchwycono niezłe perełki! Co kamery Google zauważyły na polskich ulicach? ZDJĘCIA

Gwiazdy Gogglebox. Przed telewizorem na co dzień! Dominik Abus, Agnieszka Kotońska i inni bohaterowie hitu TTV pokazują jak żyją 24.01.2021

"Gogglebox. Przed telewizorem" to hit TTV, który od kilku lat zbiera przed ekranami tysiące widzów, a swoim bohaterom zapewnił popularność. Agnieszka Kotońska, Dominik Abus czy Mateusz Borkowski to tylko niektórzy, którym dzięki udziale w "Gogglebox" udało się zyskać rozpoznawalność. Jacy są na co dzień? Podejrzeliśmy ich codzienność, którą dzielą się w swoich mediach społecznościowych. Zobaczcie, co robią bohaterowie programu "Gogglebox", gdy nie siedzą przed telewizorem!