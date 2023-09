Polska Jest Jedna zarejestrowała swoją listę kandydatów w okręgu. Jedynką prezydent Siemianowic Śląskich

Stosowne dokumenty wraz z wymaganymi podpisami złożyli w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu członkowie Komitetu Wyborczego Polska Jest Jedna złożyli jako pierwsi. Tym samym był to pierwszy komitet wyborczy w Subregionie Sądeckim, który zarejestrował swoją listę do Sejmu. Ugrupowanie nie zgłosiło swojego kandydata do Senatu.

Polska Jest Jedna to partia, która powstała z inicjatywy Rafała Piecha, prezydenta Siemianowic Śląskich we wrześniu 2021 roku. To pokłosie wcześniejszych akcji organizowanych przez Piecha, kiedy to w okresie pandemii koronawirusa sprzeciwiał się wprowadzonym ograniczeniom, podważał sens szczepień.

Listę PJJ do Sejmu w okręgu wyborczym nr 14 otwiera prezes partii. Rafał Piech od 2014 roku jest prezydentem Siemianowic Śląskich, a w 2018 r. uzyskał reelekcję zdobywając w pierwszej turze aż 83,6 proc. głosów mieszkańców. Teraz ubiega się o mandat posła. Kto jeszcze jest na liście?