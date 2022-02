Polski olimpijczyk zginął tragicznie w czasie trwania olimpiady. Nie żyje Jan Magiera

Dom Jana Magiery stoi tuż przy głównej szosie prowadzącej przez Mostki. Niegdyś drodze wojewódzkiej, a po dokonanych kilka lat temu zmianach w układzie komunikacyjnym, związanych z wybudowaniem nowego mostu na Dunajcu oraz kolejnego odcinka obwodnicy miasteczka, drogi gminnej łączącej centrum Starego Sącza z Gołkowicami. M.in. z racji eksponowanego usytuowania swej posiadłości wybitny sportowiec, a później szkoleniowiec, z wyjątkową troską zajmował się domem i jego otoczeniem. Efekt jego ogrodniczych poczynań podziwiali wszyscy przejeżdżający bardzo ruchliwą szosą.

Jan Magiera nie był rodowitym starosądeczaninem, a stał się nim z wyboru. Na świat przyszedł 30 listopada 1938 r. w Jelnej, a to dziś obszar gminy Gródek nad Dunajcem czyli obrzeża Jeziora Rożnowskiego. Po ukończeniu Szkoły Rzemieślniczo-Budowlanej w Nowym Sączu został ślusarzem, ale pasjonował go sport. Konkretnie kolarstwo. Był zawodnikiem klubów Czarni i Broń w Radomiu oraz chlubą Cracovii, która wtedy miała stadion przystosowany do rozgrywania zawodów w kolarstwie torowym.