Pomóżmy zebrać 40 tys. zł na sprowadzenie z Danii zwłok męża Marii Jagły, matki czworga dzieci

Marię Jagło los ciężko doświadczył, ale nigdy się nie skarżyła. W 2012 roku na świat przyszedł jej synek – Jacuś. U chłopca lekarze wykryli wrodzoną wadę budowy jelita grubego, rzadko spotykaną chorobę Hirschsprunga. Do tego ośmiolatek cierpi na zespół Downa, celiakę, wodonercze po stronie prawej i niedosłuch ucha prawego. Mama całkowicie poświęciła się opiece nad synem i trójką pozostałych dzieci. Jej mąż - Paweł ciężko pracował, by utrzymać rodzinę. Teraz go zabrakło.

Mąż pani Marii dotychczas pracował w Niemczach. Przed miesiącem otrzymał lepszą propozycje w Danii i zdecydował się ją przyjąć. Tydzień temu do rodziny Jagłów ze Skandynawii dotarła tragiczna informacja.

- Pan Paweł zmarł nagle na zawał serca. Miał zaledwie 41 lat. Dla jego żony i dzieci to ogromny cios. Wszyscy pogrążeni są w rozpaczy. Tę potęguje myśl, że nie stać ich na sprowadzenia ciała pana Pawła do Polski - podkreśla Teresa Zabramny.

Limanowianka zwróciła się do ambasady duńskiej w Polsce z prośbą o pomoc w sprowadzeniu zwłok męża do kraju. Niestety, okazuje się, że ta ograniczy się jedynie do załatwienia przez władze duńskie wszelkich formalności na miejscu, dzięki czemu pani Maria nie będzie musiała wyjeżdżać do Danii. Wdowa będzie musiała jednak ponieść całość związanych z tym kosztów. Wstępnie to aż 40 tys. zł, których pani Maria nie posiada.