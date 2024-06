Ponad 3,7 mln zł trafi do małopolskich szkół na doposażenie i odnowienie stołówek OPRAC.: Małgorzata Mrowiec

Ponad 3,7 mln zł popłynie do 84 publicznych szkół podstawowych z Małopolski w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Są to pieniądze na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. - Ta kwota zostanie przeznaczona właśnie na ten cel: doposażenie szkolnych stołówek czy adaptację pomieszczeń, tak by stały się estetycznymi i funkcjonalnymi jadalniami - informuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.