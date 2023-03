Porąbka Kozubnik to były luksusy w PRL. Tak to miejsce wygląda współcześnie. Część odnowiona, część w ruinie. Zobaczcie galerię zdjęć Bogusław Kwiecień

Porąbka Kozubnik to było miejsce, które w latach PRL-u przyciągało ogrom ludzi z Krakowskiego i Śląska, ale także z wielu różnych stron Polski. Ciągnęła ich ciekawość. Każdy chciał zobaczyć ten imponujący rozmachem ośrodek wypoczynkowy zbudowany na przełomie lat 60. i 70. ub. wieku w malowniczej dolinie Beskidu Małego. Przejdź do galerii i zobacz jak to miejsce w gminie Porąbka wygląda obecnie.