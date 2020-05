Porozumienie Gowina z Kaczyńskim. "Dotrzymałem słowa, które złożyłem na tej sali"

- Jednocześnie dotrzymałem słowa, które złożyłem na tej sali, kiedy składałem dymisję wicepremiera i ministra nauki. Obiecaliśmy, że przygotujemy rozwiązania, które będą bezpieczne, demokratyczne i pozwolą uniknąć kryzysu polegającego na możliwości kwestionowania wyniku wyborów - mówił. - Rząd będzie się mógł skoncentrować na walce o życie Polaków i odmrożenie polskiej gospodarki. To są dobre wiadomości, którymi z polskim społeczeństwem chciałem się podzielić - dodał.

Na początku konferencji Jarosław Gowin powiedział także o propozycjach Porozumienia, które zostały odrzucone. To m.in. wprowadzenie jednej, 7-letniej kadencji prezydenta, tak by wybory mogły się odbyć dopiero za 2 lata w normalnym trybie, a także wprowadzenie krótkiego stanu klęski żywiołowej i przesunięcia wyborów na sierpień - co również nie znalazło poparcia Jarosława Kaczyńskiego.