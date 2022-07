Posłodzenie herbaty kosztuje nas więcej. W górę idzie nie tylko cukier, ale także miód. Jaka jest cena miodu? Najdroższe są spadziowe Katarzyna Zawada

Choć na deficyt miodu nie możemy narzekać, wielu skarży się na ceny. Czy to kolejny produkt, który stanie się towarem luksusowym?

Trwa oblężenie sklepów w poszukiwaniu cukru, ceny wielu produktów też idą w górę. Drożeje m.in. miód, zamiennik popularnych białych drobinek. Surowca nie brakuje, ale na podwyżki wpływ ma m.in. zwiększenie kosztów produkcji. Czy to oznacza, że w ciągu najbliższych miesięcy stanie się on towarem luksusowym? Co dalej? Jaka jest cena miodu? Ile wyniesie nas duży lub mały słoik miodu lipowego albo wielokwiatowego? Sprawdzamy.