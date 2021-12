Postaw na milion. Ida Nowakowska, Misha Kostrzewski oraz członkowie Formacji Chatelet w świątecznym odcinku teleturnieju

Kończy się 23. seria popularnego teleturnieju TVP2, prowadzonego przez Łukasza Nowickiego. „Postaw na milion” to program dla widzów o stalowych nerwach. Dwóch spokrewnionych ze sobą lub zaprzyjaźnionych graczy staje do gry jako drużyna. Na wstępie dostają 8 pytań, które dzielą ich od wyjścia ze studia z walizką pełną pieniędzy. Główną nagrodą jest milion złotych. Kto wystąpi w najbliższym, specjalnym odcinku?

Adam Małczyk i Barbara Tomkowiak z Krakowa w „Postaw na milion”

Adam i Barbara to para na scenie i w życiu. Tworzą grupę kabaretową Formacja Chatelet. On jest jednym z założycieli i liderów Formacji Chatelet z Krakowa i częstym gościem festiwali w Polsce. Prywatnie tata trójki dzieci, wielbiciel gór i samochodów.

Ida Nowakowska i Misha Kostrzewski

Ona jest tancerką i prezenterką telewizyjną. Prowadzi m.in. „Pytanie na Śniadanie" oraz „You Can Dance – Nowa generacja”. Jest też jurorką programu TVP2 „Dance Dance Dance”. W przeszłości była aktorką i tancerką stołecznego teatru Janusza Józefowicza Studio Buffo. Tańczyła też w Nowym Jorku w Metropolitan Opera w La Bayadere i Lincoln Center. Zagrała główną rolę w filmie „Out of Reach” u boku Stevena Seagala. W wolnych chwilach lubi pływać, jeździć na rowerze i fotografować, szczególnie psy.

Misha jest instruktorem tańca, całe jego życie kręci się wokół tej pasji. Pracuje w Le Petit Conservatoire de danse w Gaillard jako profesor tańca klasycznego oraz w prestiżowym Institut International Notre-Dame du Lac w Cologny, gdzie jego misją jest rozwój dzieci poprzez taniec i muzykę. Po latach spędzonych we Francji przeniósł się do Warszawy, został jurorem w programie „You Can Dance. Nowa generacja”. Prywatnie jest ojcem trójki dzieci.