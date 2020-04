Potrzebne pół miliona złotych, żeby ocalić życie Szymonka z Tylicza

Rodzice zabrali chłopca ponownie do szpitala, a lekarze znów mówili, że ich dziecku nic nie dolega. Gdy gorączka nie spadała przez dwa tygodnie, ponownie udali się do lecznicy.

- Serce z dnia na dzień biło coraz mocniej, a uśmiech nie znikał z twarzy. Szymonek był okazem zdrowia. Karmiłam piersią, więc szybko przybierał na wadze – opowiada mama chłopca. - Gdy skończył pięć miesięcy, zaczął gorączkować. Lekarze mówili, że to przeziębienie, albo zaczynają wychodzić ząbki, więc wówczas nie martwiłam się. Do czasu aż zobaczyłam, że w jego brzuszku pojawił się guz, który wyszedł na wierzch.

Lekarze zlecili badanie USG. To pokazało, że w brzuszku Szymonka jest 10-centymetrowy guz. Chłopiec został przewieziony do szpitala dziecięcego w Prokocimiu, gdzie wykonano biopsję. Diagnoza okazała się bezlitosna. Neuroblastoma, nowotwór układu współczulnego w IV stopniu złośliwości. Co gorsze z przerzutami na skórę, szpik kostny, nerki, wątrobę. Zaczęła się walka o życie. Szpital stał się drugim domem Szymonka. Chemioterapia i operacja są już za małym mieszkańcem Tylicza. Przed nim jeszcze radioterapia, megachemia i autoprzeszczep.

- Jesteśmy w domu i szykujemy się do kolejnej serii badań, po której poznamy termin autoprzeszczepu. Prawdopodobnie nastąpi to jeszcze w maju – zaznacza pani Sara. - Szymek jest bardzo dzielny. To żywe dziecko, które nie daje po sobie poznać choroby. Próbuje już chodzić, uśmiecha się. To dodaje nam sił.