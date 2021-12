Powiat myślenicki. Szusowanie z Chełmu już od piątku. A kiedy w pozostałych stacjach?

Właściciele pozostałych trzech stacji w powiecie chcieliby jak najszybciej gościć fanów szusowania i już naśnieżają stoki, ale warunki dyktuje im pogoda, a ta jest kapryśna.

Przez trzy dni było mroźnie i byłoby znakomicie, gdyby taka pogoda utrzymała się jeszcze przez tydzień. Niestety, już we wtorek nad ranem musieliśmy wyłączyć armatki, bo mróz zależał - mówi Wiesław Bierówka, współwłaściciel wyciągu narciarskiego w Skomielnej Czarnej i tłumaczy, że do sztucznego naśnieżania potrzebna jest temperatura co najmniej 5 stopni na minusie.