Powrót z ferii na naukę zdalną. W klasach sportowych nie wyłączając... pływania i siatkówki

Nauka zdalna dla starszych uczniów wprowadzona została na okres od 27 stycznia do 27 lutego. W Małopolsce rozpoczęła się z poślizgiem, od poniedziałku, po zakończonych feriach zimowych.

- Jak na obecną sytuację wprowadzenie nauki zdalnej to decyzja słuszna. Natomiast z organizacyjnego punktu widzenia optymalny byłby jednak rozdział na klasy I-III i IV-VIII, bo teraz mamy część nauczycieli, którzy muszą być zarówno stacjonarnie w szkole, jak i prowadzić zajęcia zdalnie - mówi nam Paweł Maślej, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Krakowie. - Zalecałem nauczycielom, żeby - jeśli tylko mają możliwość dojechać po lekcjach stacjonarnych do domu - unikali przebywania na terenie szkoły i prowadzili zdalne nauczanie z domu. Ale nie we wszystkich przypadkach się to udało i część z nich po zajęciach stacjonarnych przechodzi do swojej sali, skąd pracuje zdalnie.