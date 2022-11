Powroźnik. Pożar zabrał mu nowy dom. Dawid nie zdążył jeszcze w nim zamieszkać i stara się odbudować to co zabrał ogień. Można pomóc

Pożar w Powroźniku zniszczył nowy dom

Pożar wybuch w nocy po godz. 1. Straż pożarna szybko przybyła na miejsce do nowopowstałego domu. Z całości poddasza wydobywał się dym, a z okolic okien dachowych i ścian szczytowych ogień. Do miejsca prowadziła droga, która w końcowym odcinku była nieutwardzona i przebiegała po stromym wzniesieniu co utrudniało dojazd i wydłużało jego czas, przez co ogień znacząco dłużej trawił dom.

- Dawid to młoda osoba, która ciężko pracowała, aby wybudować swój własny kąt, na który poświęcił dużo czasu, oraz pieniędzy. Chcielibyśmy, pomóc Dawidowi chociaż częściowo odbudować to co strawił ogień, i z tego miejsca prosimy was o wsparcie finansowe dla niego - informują założyciele zbiórki.

Link dostępny TUTAJ

Straty wyceniono na ok. 50 tysięcy złotych. Dawid mówi nam, że stara się odbudowywać to co zabrał mu ogień. Już tak niewiele brakowało, żeby mógł wprowadzić się na swoje. Chciałby wrócić chociaż do stanu sprzed pożaru.