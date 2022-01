Pożar we wsi pod Nowym Saczem. Miało być ciepło w mieszkaniu, a zapalił się dom

Kwadrans po godzinie osiemnastej do Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu dotarła wiadomość o dostrzeżeniu ognia oraz dymu nad jednym z domów w położonej nieopodal Grybowa wiosce Kąclowa.

Najbliżej do budynku zagrożonego spłonięciem mieli druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej wiec ich pierwszych poderwał do akcji oficer koordynujący działania strażackie na Sądecczyźnie. On zadysponował do akcji także Ochotniczą Straż Pożarną Grybów - Biała Wyżna. Do Kąclowej pospieszyły również wozy bojowe z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP w Nowym Sączu.

Strażacy zastali sytuacje, w której płonęły sadze w kominie, a zarzewia ognia w każdej chwili mogły ujawnić się w więźbie dachowej, stropach lub ścianach przylegających do gwałtownie rozgrzewającego się i zaraz mogącego popękać komina.