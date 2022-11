Praca sezonowa - horror czy szansa na duży zarobek? Tak wspominają ją pracownicy

Karol już nie studiuje, ale regularnie wyjeżdża do Niemiec na sklepowe inwentaryzacje.

- To lekka praca, zarobki są niższe niż na zbiorach, ale wolne weekendy i ciągła zmiana miejsca dają możliwość odwiedzenia wielu pięknych miejsc. Dużym minusem są wczesne pobudki, ale do tego można się przyzwyczaić. Ważne to trafić na odpowiednią grupę, bo spędzamy z tymi samymi ludźmi bardzo dużo czasu. Po 2,5 miesiąca jestem w stanie przywieźć do Polski ok. 13 tysięcy złotych - mówi.