Praca w branży turystycznej. Które stanowisko wybrać, jakie wymagania trzeba spełnić, ile zarabia przewodnik, pilot czy stewardessa?

Obowiązki: stewardessa (i jej męski odpowiednik – steward) obsługuje pasażerów samolotu w czasie podroży. Wita ich na pokładzie, instruuje w kwestiach bezpieczeństwa lotu, udziela wszystkich niezbędnych informacji, oferuje przekąski i służy pomocą w każdej sytuacji, która tego wymaga. Stewardessa lub steward pracują według grafiku tworzonego przez linię lotniczą, często powyżej 8 godzin dziennie, choć z zasady tydzień pracy nie powinien przekraczać 40 godzin. Grafik bywa bardzo zmienny, dlatego stewardessa musi być gotowa na dostosowanie się do sytuacji. Wymagania: Stewardessa musi lubić ludzi i pracę z nimi, bo będzie miała kontakt z pasażerami praktycznie przez cały czas trwania każdego lotu. Musi być także odporna na stres. Najczęściej pracodawca wymaga także dobrej znajomości j. angielskiego, odporności na stres, miłej aparycji i dobrej prezencji, a także umiejętności pracy zespołowej. Co ważne, wiele linii lotniczych wyznacza górną granicę wieku stewardess, która często wynosi ok. 30 lat, jest to więc zawód przede wszystkim dla młodych osób. Zarobki: zależą od linii lotniczej, średnia pensja stewardessy w Polsce to ok. 5,4-6,2 tys. zł brutto, więcej w liniach zagranicznych. Na pensję stewardessy składają się także dodatki, prowizje od sprzedaży (w tanich liniach lotniczych) i diety pobytowe w każdym porcie docelowym.

