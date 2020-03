Pracownik Sądeckich Wodociągów zarażony koronawirusem

FLESZ - Koronawirus - jak długo wraca się do zdrowia po zakażeniu?

Jak informują Sądeckie Wodociągi dwóch pracowników spółki w dniach 9-13 marca przebywało na urlopach zagranicznych.

– Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa jeszcze w trakcie wypoczynku otrzymali polecenie, by nie pojawiać się w pracy, pozostać w domu i zgłosić się do sanepidu – podkreśla Małgorzata Cygnarowicz z Działu Promocji Sądeckich Wodociągów. - Żaden z tych pracowników po powrocie do Polski nie miał bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorstwem.