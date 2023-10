Prasówka 16.10.2023 Krynica-Zdrój. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krynicy-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.10, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy po meczu Polska - Mołdawia. "W Europie już nie ma słabych drużyn"”?

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Mołdawia. "W Europie już nie ma słabych drużyn" Polscy piłkarze znów nie wygrali z Mołdawią, tym razem remisując w niedzielę na PGE Narodowym 1:1. Co za wstyd! Nic dziwnego, że internauci mają używanie, a w sieci pojawiła się rekordowa liczba memów. Wiele z nich dotyczy Michała Probierza, bo co tu dużo mówić - od nowego selekcjonera oczekiwano totalnej odmiany, tymczasem Biało-Czerwoni zaczęli mecz ospale i choć po przerwie zerwali się do boju, to zdołali strzelić tylko jednego gola. - Masakra z tą Mołdawią - mówi zrozpaczony kapitan Piotr Zieliński.

📢 Wybory 2023. Wyniki sondażowe w województwie małopolskim. Która partia wygrała wybory parlamentarne w Małopolsce? Podajemy sondażowe wyniki wyborów do parlamentu w województwie małopolskim. Według wstępnych danych wybory parlamentarne 2023 w Małopolsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość (41,0%), przed Koalicją Obywatelska (25.3%). Frekwencja w województwie Malopolskim wyniosła 74,3%.

📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Wyniki EXIT POLL. Kto wygrał wybory do Sejmu i Senatu? Podajemy państwu pierwsze ogólnopolskie wyniki sondażowe EXIT POLL, a także wyniki sondażowe dla województwa małopolskiego. Według sondaży EXIT POLL wyniki kształtują się tak: PiS - 36,8%, KO - 31,6%, Trzecia Droga -13,0 %, Lewica - 8,6%, Konfederacja - 6,2%, Bezpartyjni - 2,5%. W naszym regionie wybierzemy 41 posłów i 8 senatorów. Według sondaży EXIT POLL poparcie w Małopolsce kształtuje się następująco: PiS - 41,0%, KO - 25.3%, Trzecia Droga - 14.3%, Lewica - 7.8%, Konfederacja - 7.5%, Polska Jest Jedna - 2.1%, Bezpartyjni Samorządowcy - 2.0%. Frekwencja w referendum wyniosła 40 proc., co powoduje, że wynik referendum nie jest wiążący - wynika z sondażu Ipsos.

📢 Prezydent zadowolony z wysokiej frekwencji: To silna legitymacja dla władz RP – Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę – powiedział w niedzielę w Krakowie Andrzej Duda. Prezydent zwrócił uwagę, że wysoka frekwencja daje władzom RP silną legitymację do tego, by wykonywać swój mandat. 📢 Tragedia w lokalu wyborczym w Łodzi. "Zmarła osoba leżała w przejściu" W niedzielę rano w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 na łódzkim osiedlu Retkinia zmarła jedna z głosujących osób. Nie spowodowało to zamknięcia lokalu, bo członkowie komisji uznali, że - z uwagi na wczesną porę - to wydarzenie nie miało wpływu na przebieg wyborów - poinformował członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi Robert Sira. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

📢 Wybory 2023. PKW: Frekwencja prawdopodobnie najwyższa w historii III RP – Można już powiedzieć, że frekwencja jest w tej chwili prawdopodobnie jest największa w dziejach III RP – powiedział podczas wieczornej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. 📢 Turystyczny hit Muszyny już nie za darmo. Za wstęp na częściowo zrekonstruowany zamek trzeba zapłacić. Znamy cennik Od niedzieli, 15 października, wejście na częściowo zrekonstruowany średniowieczny zamek w Muszynie jest płatne. Ta niedawno udostępniona mieszkańcom i turystom atrakcja okazała się strzałem w dziesiątkę. Odwiedzają ją tysiące osób. Czy biletowany wstęp coś zmieni? Zobaczcie, ile trzeba zapłacić za wstęp na zamek w Muszynie.

📢 Konferencja prasowa PKW - transmisja na żywo. Trwają wybory parlamentarne 2023 oraz referendum ogólnokrajowe W całej Polsce trwają wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. W ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza ma zaplanowane cztery konferencje prasowe, na których na bieżąco podawane będą aktualne dane o frekwencji, a także informacje o incydentach wyborczych. Odbędą się one o godz. 10.00, 13.30, 18.30, a także - już po zamknięciu lokali wyborczych - o 22.00. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo w portalu i.pl

📢 Kolejki przed komisjami wyborczymi. Zakończyło się głosowanie w wyborach w USA Zakończyło się głosowanie w ostatnich obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stanów Zjednoczonych. W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów. Zamknięte zostały też już lokale wyborcze m.in. w Brazylii, Argentynie i Kanadzie. 📢 Jesienny najazd na Tatry. W sobotę prawdziwe tłumy wędrowały po tatrzańskich szlakach Wyjątkowo ciepły i być może jeden z ostatnich takich w tym roku przyciągnął prawdziwe tłumy turystów w Tatry. Po górach wędrowało tysiące turystów - rodziny z dziećmi, seniorzy, studenci, a także sporo turystów zza granicy. Oblężona była m.in. Dolina Kościeliska.